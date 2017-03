Empresa inaugura nova fábrica na cidade

A Isoelectric inaugurou seu novo Parque Fabril em Quatro Barras — uma ampla e moderna estrutura de 5.880 metros quadrados. A empresa é reconhecida como uma das principais fabricantes de isoladores poliméricos da América do Sul.

A inauguração da nova planta foi conduzida pelo presidente do grupo Bonomi, Domenico Bonomi, e contou com a presença do prefeito de Quatro Barras, Angelo Andreatta (Lara), do diretor geral da Isoelectric Brasil, Fabrizio Cesari, do diretor comercial Celso Sertório, além de vereadores, convidados e funcionários do grupo.

A fábrica está localizada no pólo industrial entre a região central e o bairro Jardim Menino Deus. A nova planta construída, de 5.880 metros quadrados, promete ser um polo mundial para a produção de isoladores poliméricos para aplicação em sistemas elétricos de distribuição, transmissão, subestação e aplicações especiais; com a linha mais completa do mundo.

Com os novos investimentos, a Isoelectric Brasil praticamente triplica seu espaço físico, partindo de uma estrutura anterior de 2 mil metros de área construída para quase 6 mil metros. Graças a esta expansão, já neste instante a empresa ampliará em mais de 20% seu quadro de funcionários, gerando novos postos de trabalho. A empresa completa 16 anos em Quatro Barras.