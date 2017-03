Secretaria faz coleta de inservíveis

As pessoas físicas que tiverem aparelhos eletrônicos velhos em casa podem descartar os itens inservíveis de pequeno porte por meio da coleta seletiva da Prefeitura de Araucária. Materiais de grande porte, como TV, geladeira, fogão, colchão, podem ser recolhidos pelo serviço de coleta especial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araucária (SMMA). Os pedidos para retirada podem ser feitos pelo telefone (41) 3614-7480.

Esporadicamente a Prefeitura realiza coletas específicas de equipamentos eletrônicos. A última aconteceu dia 18 de fevereiro, no Parque Cachoeira, em parceria com o Instituto Fukuoka. A próxima está agendada para acontecer daqui dois meses. Neste dias, são recolhidos televisores, computadores e monitores, aparelhos eletrônicos diversos, entre outros produtos que podem ser recicláveis.