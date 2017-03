Nos pênaltis, Flu bate Fla e leva Taça Guanabara

Wellington Silva comemora gol do Fluminense (foto: Divulgação/Fluminense/Nelson Perez)

VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flá-Flu deste domingo (05) foi digno de uma final de campeonato no Engenhão. Após cinco gols e duas viradas, o Fluminense tomou empate por 3 a 3 do Flamengo na etapa final e precisou dos pênaltis para conquistar a Taça Guanabara. O desenrolar do clássico foi digno de roteiro de cinema, com o Fluminense abrindo contagem aos quatro minutos com Wellington Silva. William Arão empatou aos oito, e Éverton virou aos 23.

O Tricolor voltou a estar na frente com Henrique Dourado e Lucas, mas Guerrero empatou em cobrança de falta. Nos pênaltis, porém, Réver e Rafael Vaz perderam, e Marcos Junior converteu a cobrança que deu a décima Taça Guanabara ao Tricolor. O Fluminense volta a conquistar o troféu após cinco anos.

O título garante ao Tricolor uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. A festa nas Laranjeiras deve durar até domingo (12), quando a equipe abre a Taça Rio contra o Boavista. O Flamengo, por sua vez, precisa esfriar a cabeça logo, pois estreia na Taça Libertadores contra o San Lorenzo nesta quarta-feira (08).

Fluminense 3 (4) x (2) 3 Flamengo

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Público: 24.451 pagantes (27.549 presentes)

Juiz: Wagner Nascimento Magalhães

Cartões Amarelos: Richarlison (Fluminense); Éverton e Trauco (Flamengo)

Gols: Wellington Silva aos 4min, William Arão aos 8min, Éverton aos 23min, Henrique Dourado aos 32min e Lucas aos 40min do 1º tempo; Guerrero aos 39min do 2º tempo

Fluminense: Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela; Pierre; Richarlison; Sornoza (Marquinho); Wellington Silva (Marquinhos Calazans); Henrique Dourado (Marcos Junior). Treinador: Abel Braga

Flamengo: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco (Felipe Vizeu); Willian Arão (Berrío), Rômulo e Diego; Mancuello (Gabriel), Éverton e Guerrero. Treinador: Zé Ricardo