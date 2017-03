Técnico do Paraná explica “chá de banco” para Marcos

O técnico Wagner Lopes, durante o jogo com o Rio Branco (foto: Geraldo Bubniak)

O goleiro Marcos, 40 anos, só disputou uma das dez partidas do Paraná Clube em 2017. Ele começou o ano com uma lesão no ombro. Depois de se recuperar, ficou no banco. Léo foi o titular em nove jogos.

Marcos só atuou na derrota por 2 a 1 para o Londrina. E falhou no 2º gol do adversário.

Nesse domingo (dia 5), após a vitória sobre o Rio Branco, o técnico Wagner Lopes foi perguntado na entrevista coletiva sobre a não utilização do goleiro Marcos. “Gosto muito do Marcão. É uma pessoa fantástica. É um líder. Mas goleiro é um lugar muito complicado. Você precisa ver, dar sequência, precisa manter ritmo de jogo. O Marcão... quando erra um, erra todo mundo. É o dia a dia, é o trabalho. O Marcos e o Léo estão em um nivel técnico muito parecido, muito altíssimo.

Se um der brecha, o outro entra”, declarou.

Em seguida, Wagner Lopes afirmou que não fará mais o rodízio de jogadores a partir desta quarta-feira, quando enfrenta o Bahia, pela Copa do Brasil. “A partir do jogo com o Bahia vamos começar a repetir a escalação. Agora vamos forçar o corpo a se habituar a três dias de recuperação para o próximo jogo”, declarou.