Morre Alex Cecci, DJ que popularizou samba-rock em boate

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandre Cecci, 50, conhecido como Don Kb, DJ e produtor musical que fez sucesso na noite de São Paulo, morreu neste sábado (4). A confirmação foi feita no próprio perfil do artista no Facebook por sua mulher, Bárbara. Ele sofreu um infarto fulminante na praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo, ontem à tarde. "Eu, Bárbara", mulher de Don Alexandre, informo a todos os amigos que na tarde de ontem meu Alexandre veio a falecer", escreveu ela, junto com detalhes do velório e sepultamento. Cecci ganhou destaque no começo da década de 2000 ao abrir o Jive, casa noturna fundada ao lado do irmão, no bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo. Lá, dava espaço para diversos gêneros musicais, principalmente ao samba-rock, gênero que surgiu na década de 1960, explodiu na de 1970, e que voltou a ganha espaço cerca de 30 anos depois com Cecci e o Jive. "Sem falsa modéstia, eu me sinto responsável pelo revival do samba-rock", disse ele em entrevista à Folha de S.Paulo em 2001. "Introduzi aos poucos, para não assustar. Tocava primeiro um lounge, depois enfiava umas músicas latinas, então colocava o samba-rock." Ao longo de sua carreira, o DJ também teve um selo, o Gorila Hi-Fi, tocou bateria no trio 3 Dux, e agenciava artistas, como o Trio Mocotó.