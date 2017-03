Ferroviária e São Bento lutam contra a parte de baixo da tabela do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico PC Oliveira disse acreditar que a partida da Ferroviária contra o São Bento, nesta segunda-feira (6), às 20h, na Arena da Fonte, vai ser decisiva para a classificação do time de Araraquara dentro do Campeonato Paulista. Com cinco pontos e lanterna do Grupo B, a equipe está na 15ª posição geral, ou seja, dentro da zona de rebaixamento do campeonato, onde caem quatro entre 16. Oliveira afirmou também que, se sua equipe perder, o que restará pela frente será a luta para se manter na elite em 2018. O São Bento, que está na lanterna do Grupo C, com quatro pontos, passou por momentos de tensão na última semana, após o seu treinador Paulo Roberto Santos não garantir sequência no Estadual. Depois do clima ruim, a assessoria do clube de Sorocaba confirmou que o técnico segue normalmente, visando o jogo desta segunda, em Araraquara.