Cruzeiro vence América/TO com gol de Alisson e segue na cola do Atlético-MG

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro não decepcionou na sua torcida e venceu o América/TO, por 1 a 0, na tarde deste domingo (5), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Os comandados de Mano Menezes contaram com um gol do meia-atacante Alisson para vencer a equipe de Teófilo Otoni no estádio Nasri Mattar. O resultado faz com que a Raposa se mantenha na segunda colocação do torneio regional. A equipe de Belo Horizonte chega a 16 pontos, dois a menos que o arquirrival Atlético-MG, líder da competição local. O clube interiorano, por outro lado, ocupa a lanterna do Estadual (12ª posição), com apenas dois pontos conquistados. O Tricordiano é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com quatro. AMÉRICA/TO: Marcelo Carné; Gleisinho, Diego Rosa, Vinícius Gaúcho e Bruno Barros; Ronaldo Kalu, Matheus Gonzaga, Geovane, Leandro Cruz e Pedrinho; Somália (Rogélio Ávila). T.: Marcelo Buarque. CRUZEIRO: Rafael; Ezequiel, Kunty Caicedo, Manoel e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Ariel Cabral), Henrique, Robinho, Giorgian De Arrascaeta (Thiago Neves) e Alisson (Ramón Ábila); Rafael Sóbis. T.: Mano Menezes. Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcus Vinícius Gomes (MG) Cartão amarelo: Vinícius Gaúcho, Kalu (América/TO) Gol: Alisson (CRU), aos 30 minutos do primeiro tempo