Homem fica ilhado após barco virar nas corredeiras do Rio Iguaçu

Redação Bem Paraná com assessoria

05/03/17 às 19:39 - Atualizado às 19:50 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um homem de 32 anos, que saiu para navegar de caiaque com os amigos, passou por momentos de muita tensão nesta tarde de domingo, 5. Depois de ficar por quatro horas ilhado no Rio Iguaçu, em Porto Vitória, na região sul do Paraná, ele acabou sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações passadas pelos bombeiros, ele estava navegando com amigos, quando o caiaque dele virou. Esse incidente teria ocorrido por volta das 9 horas da manhã. Os amigos, que estavam em outros barcos, chamaram os bombeiros.

Como o local onde ele ficou tinha muita corredeiras, o resgate, segundo os socorristas, foi considerado difícil. Depois do susto e de muito trabalho à equipe de sauvamento, consegui resgatá-lo às 14 horas. Durante todo esse tempo, o homem ficou sobre uma pedra, bem no meio do rio. Ele é morador de Porto Vitória e não se feriu, segundo os bombeiros.