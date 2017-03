Céu colorido faz a festa do curitibano no final de domingo

(foto: Leonardo Fagundes)

O entardecer colorido após uma tarde de chuva fez a alegria do curitibano no final da tarde deste domingo (5). Muita gente postou fotos do céu nas redes sociais.

A tarde foi de tempo instável em todas as regiões paranaenses. Áreas de instabilidade se deslocaram de oeste para leste/nordeste sobre o Estado e provocaram chuvas significativas em vários municípios. Segundo o Instituto Simepar, os maiores volumes, perto dos 40 mm, foram registrados nas regiões Noroeste e Sudoeste, contudo como o padrão dessas chuvas é bastante irregular e as estações são um ponto, pode ocorrer de precipitações não serem registradas.

A instabilidade vai seguir no Paraná durante toda a semana, com possibilidade de chuva forte praticamente todos os dias. As temperaturas, em Curitiba, não vão passar dos 26 graus.