Nicki Minaj ousa no figurino

Se Nicki Minaj queria todos os flashes do desfile de Inverno 2017 de Haider Ackermann, neste sábado (4), na Semana de Moda de Paris, conseguiu. A cantora usou um blazer com ombreiras, com apenas uma manga, que deixava um dos seios à mostra. Para não dizer que estava mostrando demais, a rapper cobriu o mamilo com um adesivo em forma de diamante. Fechando a produção, usou um short de couro verde militar.

“Logan” arrecada US$ 85 milhões e tem melhor estreia nos EUA

O último capítulo da saga de Wolverine, “Logan”, mostrou sua força nos cinemas dos EUA neste fim de semana, quando arrecadou US$ 85,3 milhões, tornando-se a estreia mais bem sucedida de um filme no país até agora. De acordo com a “Variety”, nos demais países onde estreou, o longa arrecadou US$ 152,5 milhões no fim de semana. Somados com os US$ 85,3 milhões da estreia americana, “Logan” já é a segunda maior arrecadação da Fox para um filme adulto - nos EUA ele recebeu um R, que é seu “proibido para menores”, devido às cenas de violência.

A produção custou US$ 97 milhões e traz Hugh Jackman e o diretor James Mangold, o mesmo de “Wolverine” (2013). O ator tem dito em entrevistas que este é seu último filme como o herói. Jackman interpretou Wolverine em outros nove longas ao longo de duas décadas.

O filme se passa em 2029, quando um muro divide as nações. O herói está mais velho e vive isolando, trabalhando de motorista para adolescentes histéricas à noite e cuidando de um professor Charles Xavier (Patrick Stewart), que sofre com o Mal de Alzheimer e já não lembra dos X-Men.

Escritora com câncer terminal faz perfil de namoro para o marido

Uma escritora que está morrendo de câncer de ovário escreveu um perfil de namoro para seu marido, para que ele possa encontrar “outra história de amor”. Amy Krouse Rosenthal lista as melhores qualidades do companheiro e diz esperar que “a pessoa certa leia isso [e] encontre Jason”. “Eu nunca estive no Tinder, Bumble ou eHarmony”, ela escreveu no New York Times. “Mas vou criar um perfil geral para o Jason aqui, com base na minha experiência de coexistir na mesma casa com ele por, tipo, 9.490 dias.”

Amy é conhecida por escrever livros para crianças, bem como memórias sobre sua própria família e vida.

Ela e Jason estão juntos há quase três décadas e já têm filhos grandes.

Katy Perry lança maquiagens inspiradas nas sereias

Depois de um período longe dos holofotes, Katy Perry acaba de divulgar uma linha de maquiagens que tem como as sereias. A linha em edição limitada tem parceria com a marca de cosméticos CoverGirl e possui dois duos de sombras, quatro batons e um delineador.

Esta é a segunda vez em que Katy Perry se une a Covergirl para projetar produtos (a primeira vez aconteceu no ano passado). Os produtos estarão à venda online no final de março e nas lojas a partir de abril.

Victor aparece durante 9 segundos no The Voice Kids

Victor, da dupla Victor e Leo, apareceu na última edição das batalhas do “The Voice Kids, da Globo, exibido na tarde deste domingo (5). O sertanejo teve três aparições e falou por 9 segundos em um programa de 75 minutos. Ao lado irmão, Leo, Victor anunciou o participante escolhido para passar à próxima fase do reality show. “Lucas Viola”, disse ele. Em outra passagem, Victor voltou a aparecer no vídeo para escolher mais um cantor. “Vamos ficar com Gui Marques”, afirmou. Após ser acusado de agredir a mulher, Poliana Bagatini Chaves, que está grávida de quatro meses, a TV Globo reeditou o programa.

Níver do dia

Ritchie

Cantor e compositor

65 anos