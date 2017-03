Frente fria se aproxima e provoca chuvas e alagamento em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo voltou a ficar em estado de atenção na noite deste domingo (6) por conta das fortes chuvas que atingem a região metropolitana. Por volta das 19h30, havia ao menos um ponto de alagamento e a linha 5-lilás do metrô operava com velocidade reduzida. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, as áreas de instabilidade deste domingo foram formadas pelo calor e pela aproximação de uma frente fria, ainda durante a tarde. A previsão é que as chuvas continuem a atuar na região até o final da noite. Por volta das 19h30, a avenida Pompeia era a única via com bloqueio total por conta de alagamento, segundo dados do CGE. A interdição estava na altura da rua Palestra Itália. Não havia registro de problemas nos aeroportos e nas linhas de trem da CPTM. Na segunda-feira (6), a frente fria deve deixar o tempo fechado e chuvoso em toda a região metropolitana. As precipitações poderão ser fortes e constantes. Os ventos que passam a soprar do quadrante sul causarão queda das temperaturas, que não devem passar dos 25°C. Na terça (7), o sistema já deve se afastar para o litoral fluminense, mas o vento úmido que vem do mar manterá o céu nublado e a possibilidade de garoa no início e no final do dia. Os termômetros oscilarão entre 18°C e 26°C.