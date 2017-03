Clube Curitibano perde para time de Zé Roberto

Curitibano x Barueri, em Curitiba (foto: Divulgação/Josi Schmidt/FPV)

Os torcedores assistiram a uma partida histórica na capital paranaense neste sábado (04.03) na última rodada da primeira fase da Superliga B feminina 2017. A equipe da casa, BRH-Sulflex/Clube Curitibano recebeu o time do técnico da seleção brasileira feminina, José Roberto Guimarães, Hinode/Barueri com a presença de um público de 1.753 pessoas.

Invicto no campeonato, a Hinode/Barueri venceu a partida por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 27/25, 17/25 e 25/13, após 1h51 de jogo, no ginásio do Clube Curitibano. Com a campanha, o time paulista já está classificado para as semifinais.

Para o técnico Zé Roberto, encerrar esta etapa com mais uma vitória demonstra a qualidade da equipe. "A partir de agora zeramos tudo e começa um novo campeonato. Agora vamos esperar para saber qual será nosso adversário e depois pensar nos próximos porque o campeonato daqui para frente passa a ser ainda mais equilibrado haja vista o jogo de hoje que teve muito equilíbrio do início ao fim", declarou Zé Roberto.

O técnico curitibano Jorge Edson comentou sobre o desafio da equipe durante a competição e a próxima fase. "O time se preparou para jogos decisivos e encerra essa primeira fase exatamente como começou o campeonato, em estado de igualdade com as demais equipes. Agora o que vale são os playoffs que podem garantir a classificação."

O jogo

No primeiro set as paulistas dominaram o jogo e as curitibanas conseguiram tirar um pouco da diferença apenas no final.

O maior momento da partida foi durante o segundo set quando a equipe curitibana abriu quatro pontos de vantagem (10/6), animando a torcida. Até o final do set os times duelaram em diversos contra-ataques revezando e oscilando o placar. As curitibanas tiveram a oportunidade de fechar em dois set points mas, devido a erros de saque, deixou a chance escapar.

No terceiro set novamente o time da casa conseguiu um grande desempenho abrindo três pontos logo no começo (10 a 7), depois 15 a 10 e ainda 20 a 14 e 22 a 15, até fechar o set em 25 a 17.

No quarto set a Hinode abriu uma boa vantagem logo no início e manteve o domínio até finalizar a partida em 25 a 13.

Homenagem

No intervalo do primeiro set o ex-atleta de voleibol, Joel Ramalho Júnior, pai do presidente do Clube Curitibano, Renato Ramalho, recebeu das mãos do técnico Zé Roberto uma placa honrosa por sua referência de liderança, organização e companheirismo no voleibol. Joel foi campeão brasileiro e Sul-Americano em 1957 e medalhista de prata no Pan-Americano de Chicago em 1959.

Na próxima fase a equipe da BRH-Sulflex/Clube Curitibano enfrentará a segunda melhor campanha do campeonato.

Equipes

BRH-Sulflex/Clube Curitibano: Fla Assis, Bru Silva, Mariana, Carol, Aninha, Raquele, Laís Cruz, Valeska, Ariane, Lu Scher, Hellen, Suelen, Mari, Nina, Kauana, Thayná, Chrystine, Andressa e Filó. Técnico: Jorge Edson

Hinode/Barueri (SP): Rosane, Dani Terra, Érika, Suelle, Ana Cristina, Michele, Ariele,Vivi Goes, Paula, Sara, Fê Isis, Tai Santos, Moara. Técnico: José Roberto Guimarães

Resultados da primeira fase

Sábado (21.01)

BRH-Sulflex/Clube Curitibano 2 x 3 Abel/Havan/Brusque (SC)

Sexta-feira (27.01)

ACV/Unochapecó/Orbenk (SC) 3 x 2 BRH-Sulflex/Clube Curitibano

Sábado (11.02)

São José dos Pinhais 3 x 0 BRH-Sulflex/Clube Curitibano

Sexta-feira (17.02)

São Bernardo (SP) 3 x 2 BRH-Sulflex/Clube Curitibano

Quarta-feira (22.02)

BRH-Sulflex/Clube Curitibano 0 x 3 ADC Bradesco (SP)

Sábado (04.03)

Hinode/Barueri (SP) 3 x 1 BRH-Sulflex/Clube Curitibano