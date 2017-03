Ponte vence Ituano e assume liderança do Grupo D

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta venceu o Ituano por 1 a 0, neste domingo (5), com um gol de Lucca, aos 40 minutos do segundo tempo. Com a vitória, que aconteceu no estádio Novelli Júnior, em Itu, o time de Campinas assumiu a liderança do Grupo D do Campeonato Paulista, à frente do Mirassol e Santos. Já o Ituano chega ao quarto jogo sem vitória e se mantém na lanterna do Grupo A, que tem o Corinthians como líder, seguido pelo Botafogo e São Bernardo. A Ponte volta a campo no domingo (12) contra do Corinthians, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada da competicão. O Ituano tenta uma vitória contra o Mirassol, fora de casa, na segunda-feira (13), às 20h.