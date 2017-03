Rock in Rio anuncia show da Blitz ao lado de Alice Caymmi e Davi Moraes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização do Rock in Rio anunciou na noite deste domingo (5) que a Blitz, banda que já havia tocado na primeira edição do festival, em 1985, estará no line-up do evento deste ano. Ela vai se apresentar no palco Sunset, no dia 16 de setembro, em um show no maior clima dos anos 1980 e que terá Alice Caymmi e Davi Moraes como convidados. Sucessos como "Betty Frígida", "Weekend", "Egotrip", "Mais uma de amor (Geme Geme)", "A Dois Passos do Paraíso", "Biquíni de Bolinha Amarelinha" estão confirmados no repertório da Blitz, além de faixas do álbum "Aventuras II", só de inéditas. OUTRAS ATRAÇÕES O festival já havia anunciado que a cantora Fergie apresenta no mesmo dia da Blitz. Entre os nomes internacionais confirmados, estão Justin Timberlake -que se apresenta em 17/9-, o cantor britânico Billy Idol -que subirá ao palco em 21 de setembro- e a banda americana Bon Jovi, que encerrará a noite do dia 22 de setembro. A maior expectativa, no entanto, é pela vinda da banda britânica The Who. É a primeira vez que o grupo tocará no Brasil. Entre os brasileiros, haverá show de Ney Matogrosso e Nação Zumbi, no dia 22, para resgatar canções dos Secos e Molhados, Skank e Ivete Sangalo. Disponibilizados em uma venda antecipada, em novembro, 120 mil ingressos para o Rock in Rio se esgotaram antes do anúncio da programação completa do festival. A venda oficial de ingressos ocorrerá só em abril de 2017. A sétima edição do Rock in Rio acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017, no Parque Olímpico.