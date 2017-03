Coreia do Norte volta a lançar mísseis em retaliação a EUA e Coreia do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira (6) quatro mísseis balísticos no mar do Japão. Esta é a segunda ação do tipo em menos de um mês, apesar da resolução da ONU que impede o país comunista de realizá-las. Segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul, os mísseis foram atirados da base de Tongchang-ri, perto da fronteira com a China, e voaram por 1.000 km, caindo no mar na zona econômica exclusiva do Japão. Nenhum dano foi registrado desde o lançamento, às 7h36 (19h36 de domingo em Brasília). O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, chamou o teste militar de "uma ação extremamente perigosa". Os militares sul-coreanos informaram que farão uma reunião de segurança nacional com o presidente em exercício, Hwang Kyo-ahn, e as forças americanas, que tem 28,5 mil soldados para fazer a segurança do país. O novo lançamento é uma reação aos exercícios militares anuais que Coreia do Sul e Estados Unidos, que começam na quarta (8). Na semana passada, o regime norte-coreano ameaçou tomar "fortes medidas retaliatórias". O último teste com mísseis foi em 12 de fevereiro. Na ocasião, a imprensa oficial afirmou que se tratava de um novo foguete, chamado de Pukguksong-2, e que o país continuaria testando novas armas. Dias depois da ação militar, Japão e Coreia do Sul pediram sanções mais pesadas ao regime do ditador Kim Jong-un e os EUA pressionaram a China a impor uma punição mais forte a seu aliado. Outro fator que pode contribuir para pressionar o país é o uso de armas químicas no assassinato de Kim Jong-nam, meio-irmão do ditador norte-coreano, morto no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, em 13 de fevereiro.