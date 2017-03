Suspeito de matar filhos e se suicidar por ciúmes comentava no perfil da ex-mulher

(foto: Reprodução/Facebook)

Cesar Antunes Junior, de 48 anos, suspeito de matar seus dois filhos e depois se jogar do quinto andar do prédio onde morava, na Freguesia, Zona Oeste do Rio, tinha o costume de fazer comentários em quase todas as postagens de sua ex-mulher no Facebook. Na maioria dos textos, mesmo após a separação, ele fazia elogios a Andreia Magalhães Castro Antunes. Cesar e Andreia estavam separados há pouco tempo. A mulher fez aniversário ontem e compartilhou fotos da comemoração com as amigas em suas redes sociais. A polícia suspeita que as imagens tenham causado uma crise de ciúme em Cesar.

Justiça decreta prisão de mãe de jovem assassinado no interior de SP

Em 28 de janeiro, Cesar comentou numa foto em que a mulher aparece jantando com amigas: “Adoro ver você sorrindo com as amigas. Faz muito bem”. Já no dia 6, escreveu no perfil de Andreia: “Você merece ser feliz. Beijos do amigo de sempre”. Três dias antes, em outro comentário, Cesar afirmou que ensinaria a seu filho “o que é verdadeiramente uma mulher”: “Eu acho que para que hajam mais homens legais no mundo é preciso que os ensinemos o que é verdadeiramente uma mulher, e

Em outro texto postado no perfil da ex-mulher, em 27 de outubro, Cesar provoca a ex-mulher: “Acho triste ver pessoas, especialmente mulheres, abandonarem a sorte de um amor tranquilo, como dizia Cazuza, para se aventurarem em algo vazio”.



Os filhos de Cesar, Maria Nina Magalhães Castro Antunes, de 10 anos, e Bernardo Magalhães Castro Antunes, de 6, foram encontrados por policiais militares no apartamento mortos a facadas. Na sala, os agentes apreenderam bilhetes que teriam sido escritos por Cesar com ofensas a sua ex-esposa.



“Andreia: cadê a poderosa? Não vai ficar com a guarda de nenhum dos dois e também não vai me colocar na cadeia!!! kkkkk”, dizia uma das sete cartas. As cartas foram encontradas por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), e foram encaminhados para a perícia por agentes da Delegacia de Homicídios (DH), que investiga o caso, para confirmar se a letra é de Cesar. Em todas as mensagens, há referências irônica ou pejorativas a ex-mulher.



Cesar e Andreia estavam separados há pouco tempo. A mulher fez aniversário ontem e compartilhou fotos da comemoração com as amigas em suas redes sociais. A polícia suspeita que, ao ver as imagens, Cesar tenha desencadeado uma crise de ciúme.



Em seu perfil no Facebook, a mãe das crianças desabafou na noite de ontem: “Amores eternos da minha vida! Brutalmente retirados de meus braços por um louco, que era o pai que eles amavam incondicionalmente e confiavam cegamente! Orem pelas almas dos meus filhos queridos, pois só me restou isso orar por eles”.

O perfil do Facebook de Cesar é recheado de fotos dos filhos. No dia 19 de novembro do ano passado, ele comentou numa imagem em que aparece abraçado ao filho: “Coisa linda do pai... Muito amor!!”. Já em 14 de agosto, escreveu numa foto da filha: “Minha princesa linda”.

Leia mais no jornal Extra