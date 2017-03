Chuva alaga Paranaguá e suspende aulas nas escolas

(foto: Agora Litoral)

Fortes chuvas na madrugada desta segunda-feira (06) deixaram Paranaguá literalmente embaixo d´água. As fortes chuvas que começaram neste domingo (5) não pararam durante toda a madrugada e continuam na manhã desta segunda-feira, dia 6, em Paranaguá. De acordo com o Simepar- Instituto de Meteorologia do Paraná- até às 5h30 da manhã foram contabilizados 183 mililitros de água, sendo que a média para o mês de março está prevista para 268 mm.

Com recorde de chuva, Paranaguá tem alagamentos e desabrigados

Nessa madrugada, a Defesa Civil recebeu diversas ocorrências de alagamento. Um temporal intenso com chuvas que já ultrapassaram seis horas, com diversas chamadas feitas para o Corpo de Bombeiros referente a pontos de alagamentos.

Os principais bairros atingidos foram São Vicente, Ilha dos Valadares, Emboguaçu, Vila Itiberê, Santa Rita, Vila Portuária, Campo Grande e Vila Horizonte.

Foram 10 atendimentos realizados pelas guarnições do Corpo de Bombeiros e os desabrigados foram encaminhados para a sede da Defesa Civil no Aeroparque.

Também foram utilizadas quatro locais do município de Paranaguá equipados com materiais de salvamento em águas rápidas para atender todas as ocorrências. Com a locação do hidrovácuo e hidrojato foram minimizadas muitas situações, porém, ainda há muito trabalho a ser feito e o caminhão saiu cedo para percorrer os locais de alagamento.

No início da semana, o Simepar e a Defesa Civil já apresentaram alerta para ocorrência de fortes chuvas. “Não permaneça em locais de risco, você também pode auxiliar na sua própria segurança”, é o que orienta a Defesa Civil.

A Defesa Civil também orienta para evitar tocar em fios de luz, equipamentos molhados e não andar perto de bueiros, além de evitar andar na água de enchente pois doenças podem ser transmitidas desta maneira.

Escolas

A Secretaria Municipal de Educação Integral de Paranaguá informou que as escolas em tempo integral não terão aulas hoje devido à forte chuva. Um levantamento das demais escolas está sendo feito para verificar as condições de acesso às escolas. A reposição das aulas será feita no próximo sábado (11). Mais informações: 3420-2850.