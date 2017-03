PRF prende casal por tráfico no oeste paranaense

(foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante por tráfico de drogas um casal que viajava de Guaíra para Maringá, na noite de domingo. Um homem de 19 anos e uma adolescente, de 16, foram presos e encaminhados à Polícia Civil de Guaíra.

No domingo (5), por volta das 22h40, em Guaíra, na BR-277, agentes da PRF abordaram um ônibus que fazia a linha Guaíra - Londrina. Com um passageiro, de 19 anos, foi encontrada uma mochila contendo sete tabletes de maconha, misturadas com pó de café, para disfarçar o cheiro, que totalizaram 4,3 kg. Com uma passageira, de 16 anos, foram encontradas uma mochila e uma bagagem de mão com 5,1 kg de maconha. Ambos buscaram a maconha em Guaíra e levariam até Maringá.

O passageiro foi preso e a adolescente, apreendida e levada ao Conselho Tutelar de Guaíra. Ambos por tráfico de drogas.