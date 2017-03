Analistas que mais acertam previsões passam a ver Selic a 9% ao final do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo que mais acerta as previsões na pesquisa Focus do Banco Central reduziu as perspectivas para a taxa básica de juros tanto neste ano quanto no próximo, depois que o BC indicou que o cenário é de antecipação do ciclo de queda da Selic. O Top-5, que reúne as instituições que mais acertam as projeções, reduziu a expectativa para a Selic em 2017 a 9%, contra 9,50% anteriormente. Para 2018, a projeção caiu ainda mais, a 8,75%, ante 9,25% na pesquisa anterior. No levantamento geral divulgado nesta segunda-feira (6), entretanto, não houve alterações, com a perspectiva mantendo-se em 9,25% ao final de 2017 e 9% para 2018. O BC afirmou, na ata divulgada na semana passada, que uma intensificação do ritmo de corte nos juros básicos equivale a maior grau de antecipação desse ciclo de flexibilização, reforçando que pode acelerar o passo em breve. Alertou, porém, que o governo precisa promover reformas e ajustes que criem um ambiente propício a reduções mais acentuadas da Selic. A avaliação é que os juros básicos poderiam estar mais baixos, já que o cenário é de inflação sob controle, atividade econômica muito fraca e safras generosas, que jogam para baixo os preços dos alimentos no mercado interno. INFLAÇÃO Para a inflação, a pesquisa Focus, feita uma centena de economistas, não teve mudanças, com a alta do IPCA estimada em 4,36% este ano e em 4,50% no próximo. Para ambos, a meta oficial de inflação é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Por sua vez, as estimativas para a atividade econômica melhoraram ligeiramente, com a expansão do PIB em 2017 calculada em 0,49%, 0,01 ponto percentual a mais, acelerando em 2018 a 2,39%, 0,02 ponto acima da semana anterior.