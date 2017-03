Fuvest divulga a quinta chamada de aprovados no vestibular; confira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest, responsável pelo processo seletivo da USP (Universidade de São Paulo) e da Santa Casa, liberou nesta segunda-feira (6) a quinta lista de aprovados. Nessa etapa, a instituição convocou 191 candidatos, sendo 170 novos e 21 remanejados. A Fuvest também incluiu 12 vagas não preenchidas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Os candidatos podem acessar a lista no site da Fuvest ou pode conferir aqui a relação em pdf. Os aprovados devem realizar a matrícula presencial nesta terça (7) e quarta (8) no Serviço de Graduação da unidade, que oferece o curso escolhido, com a documentação –listada no Manual do Candidato. Todos os candidatos matriculados em decorrência da 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª chamadas deverão, ainda, confirmar a sua matrícula pessoalmente nos dias 7 e 8 de março, também nas unidades dos cursos. A sexta chamada será divulgada no dia 10 de março e a matrícula deve ocorrer no dia 13. Após essa chamada, a Fuvest anunciará o número de vagas não preenchidas e a lista de candidatos habilitados para participar da primeira etapa de reescolha do curso, que acontecerá nos dias 15 e 16 de março de 2017 na internet. A sétima e oitava listas serão divulgadas nos dias 17 e 24 de março, respectivamente.