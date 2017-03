Pennywise confirma show em Curitiba. Saiba quando

(foto: Divulgação)

Curitiba terá mais um show internacional ainda no primeiro semestre deste ano. No dia 14 de maio, quem se apresenta na Live é a banda californiana Pennywise.

As informações sobre a venda de ingressos e valores saem nas próximas horas.

Considerada uma das bandas mais importantes do Hardcore e Punk ao lado de NOFX, Bad Religion entre outras, o Pennywise conseguiu com seu estilo próprio atingir lugar de destaque na cena musical americana, angariando fãs por todo o mundo, inclusive no Brasil, com seu jeito simples e direto de fazer música. Tudo começou na Califórnia, no fim dos anos 80, quando o vocalista Jim Lindberg, o guitarrista Fletcher Dragge, o baixista Jason Thirsk e o baterista Byron McKin estudavam juntos, resolveram formar o grupo e gravaram um EP chamado “A Word From The Wise”. Pouco tempo depois assinaram com a Epitaph Records (de propriedade de Brett Gurewitz, do Bad Religion) e o “debut”, auto-intitulado chegou às lojas em 1991.



A associação de sua música com os esportes fez o Pennywise ficar relativamente conhecido nos Estados Unidos, mas apesar da boa repercussão, Lindberg deu uma parada com a banda, casou-se e só retornou no lançamento do segundo trabalho. “Unknown Road”, de 1993, continuou o sucesso iniciado no primeiro disco, o que rendeu uma grande turnê de divulgação e a admiração de toda a mídia. Dois anos depois, “About Time” foi muito bem recebido e teve como destaques as faixas “Peaceful Day”, “Searching” e “Killing Time”. Logo depois, o baixista Jason Thirsk foi internado em uma clínica para se tratar do alcoolismo e mesmo depois te der tido alta, voltou ao vício, que culminou no seu suicídio, em 1996. A banda, mesmo chocada, decide seguir em frente e após a entrada de Randy Bradbury nas 4 cordas, dedicam “Full Circle”, de 1997, a Jason. Esse foi considerado um dos melhores trabalhos da banda e chegou a vender 400 mil cópias, um número muito expressivo para o tipo de som e a divulgação quase que independente do Pennywise.







Ainda em 1997, participaram de um tributo ao Misfits, intitulado “Violent World”, fazendo uma versão para “Astro Zombies”, ao lado de grandes nomes como Sick Of it All, Prong e Therapy?. Dois anos depois, novamente se baseando em críticas sociais e com uma sonoridade um pouco menos rápida, lançam “Straight Ahead”, com 17 faixas, sendo que os destaques ficaram por conta de “Might Be a Dream”, “Victim OF Reality”, “Can´t Believe It” e “American Dream”. O ao vivo “Live At The Key Club” chegou em 2000 e serviu de amostra para os fãs que nunca tiveram a oportunidade de conferir toda a agitação de um show do Pennywise. No repertório, só clássicos como “Wouldn´t It Be Nice”, “No Reason Why” entre outros.







No ano seguinte, o inédito “Land Of the Free?” foi lançado e foi tido como um grito de revolta contra o governo americano já que a maioria das letras tratava do tema. O grupo caiu na estrada novamente até 2003, quando lançou seu trabalho seguinte de estúdio, “From the Ashes”. Após longa turnê e uma pausa para descanso da banda, o Pennywise lança em 2005 o oitavo disco de sua carreira, “The Fuse”, que contém 15 faixas, com destaque para “Competition Song”, “The Kids” e “Fox Tv”.







Três anos mais tarde, chega às lojas “Reason to Bealive”, nono álbum do grupo. O CD ficou disponível para downloads, no My Space da banda, para residentes do território estadunidense. Segundo o baterista Fletcher Dragge, o conjunto escreveu 60 canções, das quais apenas 17 integram o disco.