Inter treina com novo reforço para zaga

MARINHO SALDANHA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional voltou a trabalhar na manhã desta segunda-feira (06). Em campo no CT Parque Gigante, a equipe começou preparação para o jogo da próxima quarta, diante do Sampaio Corrêa, no Maranhão, pela Copa do Brasil. Carlinhos, lesionado no Gre-Nal, deve ficar fora. A novidade foi o argentino Victor Cuesta. Antes mesmo de ser apresentado, o gringo de 28 anos trabalhou normalmente. Esteve no aquecimento, no princípio do treino de campo reduzido, sempre tentando mostrar o máximo de empenho. Não foram poucas vezes que se ouviu colegas chamando por ele para receber a bola ou alertar situações do trabalho. Após a atividade ele será apresentado oficialmente. No clube, assinou contrato de quatro temporadas. O Inter adquiriu 50% dos direitos econômicos dele por 2 milhões de dólares (R$ 6,5 milhões) e nos últimos anos de contrato tem a previsão de completar a compra, elevando o valor para quase R$ 12 milhões no total. Sua estreia com a camisa vermelha depende ainda da inscrição na CBF. Tal barreira deve ser vencida no decorrer da semana, com ele estando apto para o jogo do fim de semana, pelo Gauchão, contra o Juventude. Carlinhos fica fora Enquanto os demais jogadores todos se reapresentaram normalmente, Carlinhos foi a baixa na atividade. O lateral esquerdo terminou o Gre-Nal totalmente sem condições de jogo, com um desconforto na coxa esquerda. Não treinou nesta segunda-feira e deve ficar fora da viagem que começa às 6h de terça-feira para São Luís, capital do Maranhão. O jogo contra o Sampaio Corrêa abre a terceira fase da Copa do Brasil para o Colorado. A partida está marcada para quarta-feira às 21h45 (de Brasília), no estádio Castelão.