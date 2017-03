Guilherme Arana: ele disputou três partidas pelo Atlético-PR em 2015 (foto: Divulgação/Atlético-PR)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos destaques do Corinthians em 2017, Guilherme Arana voltou ao time paulista depois de participar do Sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, campeonato que acabou com a eliminação do Brasil e a demissão de Rogério Micale do comando da equipe. Arana esteve no Atlético Paranaense em 2015, por empréstimo. Disputou apenas três partidas pelo clube paranaense.

Arana ressalta a qualidade do treinador e conta o que aprendeu com Micale. Em entrevista à ESPN Brasil, Arana defendeu Micale. "Professor Micale fez o que pode, é um excelente treinador, eu aprendi com ele, as movimentações. Batalhamos, mas no sul-americano não conseguimos suportar no final e acabamos tomando gols. Faltou experiência no campeonato, infelizmente não conseguimos a classificação para o mundial que sonhamos, mas é seguir em frente, já passou, estou aqui no Corinthians e estou tentando fazer meu melhor trabalho e quem sabe no futuro consiga ir para seleção principal", comentou.

Sobre o Corinthians, Guilherme Arana destacou como Fabio Carille agiu no vestiário para que o time mudasse a postura em campo. "Foram muitas conversas, jogadores nos reunimos e sabíamos que tinha algo a mais para dar em campo e estamos colocando em prática. Foi tudo na base da conversa, na base do trabalho", explicou o jogador. "O momento está muito bom, o vestiário está bom, acho que estamos criando uma família, vamos com calma que temos muito a melhorar. Estamos treinando forte e batalhando todos os dias no CT", ressaltou.