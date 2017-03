Após rever lance, Luiz Araújo admite gol de mão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de rever o lance que resultou no terceiro gol do São Paulo na vitória por 4 a 1 sobre o Santo André no último domingo, o atacante Luiz Araújo admitiu, em entrevista à "ESPN Brasil", que tocou com a mão na bola. Ao final do duelo, Luiz Araújo disse que sentiu a bola batendo em sua coxa, mas não sabia se ela tinha tocado também em seu braço. De qualquer forma, ele reafirmou que não colocou a mão de forma intencional. "Como já disse depois do jogo. Eu não vi se tinha batido ou não. Quando cheguei em casa eu vi que pegou, mas não foi intencional. Eu dei o carrinho e a bola bateu. Mas o importante não foi esse lance, mas sim a vitória do São Paulo no Morumbi", disse. Com atuações elogiadas nesta temporada, Luiz Araújo tem ganhado espaço com Rogério Ceni e já pode ser considerado titular. No último ano, o atacante chegou a ser utilizado na equipe principal no segundo semestre, depois de um período emprestado ao Novorizontino. Em sua avaliação, a experiência no clube do interior foi importante para a sua ascensão no São Paulo. Atualmente com 20 anos, Luiz Araújo chegou às categorias de base do Morumbi em 2013. "Foi muito importante a ida ao Novorizontino, foi lá que disputei o primeiro campeonato profissional. Eu amadureci um pouco na minha forma de jogar. Trabalhei com o professor Guilherme (técnico, ex-jogador do São Paulo) e isso facilitou meu trabalho. Foi importante a experiência para voltar e ter a experiência profissional já. Graças a Deus, deu certo e estou vivendo a melhor fase da carreira aqui no São Paulo", explicou. Luiz Araújo ainda ressaltou que vê espaço para evoluir ainda mais com os conselhos de Rogério Ceni. "Eu evoluí bastante do começo do ano até agora. Creio que vou evoluir a cada jogo. As decisões que estou tomando têm sido corretas, tanto que venho ajudando a fazer gol e sem a bola. Rogério conversou bastante comigo, a gente conversa bastante, creio que vou evoluir. O Rogério está ali e eu vou ajudar sempre buscando evoluir", explicou.