Abertas inscrições para cursos técnicos do Pronatec no Paraná

(foto: : Hedeson Alves)

Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos em nível médio de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Programa Nacional de Acesso a Educação Profissional e Emprego (Pronatec). Os cadastros devem ser efetuados até o dia 17 deste mês na própria escola de interesse do estudante. As seleções e pré-matrículas serão realizadas entre os dias 20 e 24. Já as matrículas definitivas serão realizadas entre os dias 27 e 31 também desse mês. As aulas iniciam no dia 3 de abril.

Os cursos são ofertados pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com Ministério da Educação (MEC), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

São 735 vagas para os cursos de assistente administrativo e operador de computador com carga horária de 160 horas. A formação será ofertada em 30 municípios atendidos por 16 Núcleos Regionais de Educação (NREs). “A Secretaria de Estado da Educação do Paraná, por meio do Departamento de Educação e Trabalho, tem como um dos seus objetivos de ampliar e diversificar as oportunidades de formação profissional à população paranaense. Uma dessas ações é o Pronatec, com cursos de formação inicial destinada aos alunos matriculados no ensino médio da rede pública estadual”, disse a chefe do Departamento de Educação e Trabalho da Secretaria, Margaret Sbaraini.

ESCOLAS - A formação está disponível em escolas pertencentes aos Núcleos Regionais de Educação de Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Área Metropolitana Norte, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Foz do Iguaçu, Ibaiti, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo e Wenceslau Braz.

PRONATEC – O Programa Nacional de Acesso à Educação Profissional e Emprego tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica para a população brasileira, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, ampliando, assim, as oportunidades dos trabalhadores.