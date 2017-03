Chuva deixa SP em atenção para alagamentos e afeta trem da CPTM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que atinge São Paulo nesta segunda-feira (6) deixa toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Apesar da forte chuva, o trânsito está dentro da média para o horário na cidade e não houve registro de alagamentos. Às 13h, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) registrava 18 km de congestionamento, o que corresponde a 2% dos 868 km de vias monitoradas -dentro da média para o horário. As piores regiões são oeste (9 km), centro (5 km), sul (4 km), e leste (1 km). Não há registro de lentidão na zona norte da cidade. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, a zona norte foi a primeira a entrar em atenção por volta das 11h37. Às 12h28, o centro colocou as zonas oeste, centro e as marginais Tietê e Pinheiros. As zonas sul, leste e sudeste entraram em atenção às 12h42. Tempo Confira a previsão para a sua cidade Veja a previsão para os próximos cinco dias Apesar da chuva, a cidade não registrava nenhum ponto de alagamento por volta das 13h10, de acordo com a CET. No mesmo horário, as linhas do Metrô paulista circulavam normalmente. Já a linha 8- diamante da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) operava com velocidade reduzida e maior intervalo de parada. A companhia informou que houve um problema próximo à estação Carapicuíba. A chuva desta segunda ocorre em decorrência de áreas de instabilidade que se formaram sobre a Grande São Paulo. De acordo com os meteorologistas do CGE, as temperaturas oscilam em torno dos 27°C em São Paulo. Às 13h, o centro também não havia registrado rajadas de vento.