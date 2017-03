Doria expressa gratidão e diz que Alckmin é seu candidato a presidente

DANIELA LIMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), reafirmou seu apoio à candidatura presidencial do governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), nas eleições de 2018. A declaração foi dada em um evento do Lide, grupo empresarial fundado por Doria, no qual Alckmin fará uma palestra. O governador estava ao lado do prefeito quando ele discursou. Doria disse ter aprendido com os pais que "o melhor dos sentimentos é a gratidão" e que não é amigo de Alckmin na "política ou na vida pública". "Sou amigo de uma vida inteira". "No futuro vindouro, não que essa seja a hora e o momento, quero dizer que a posição do João Doria cidadão e eleitor é Geraldo Alckmin candidato à Presidência do Brasil", afirmou. A fala do prefeito é uma resposta à movimentação de setores do PSDB, que passaram a cotar seriamente as chances de o prefeito representar o partido na disputa pelo Planalto em 2018, como mostrou a Folha de S.Paulo neste domingo (5). Doria repetiu diversas vezes que "ainda não era a hora de tratar" deste assunto, mas disse que fazia o discurso "para que nenhuma dúvida possa existir". "Essa é a minha posição". Alckmin é padrinho político do prefeito e banco sua candidatura no ano passado a contragosto de outros caciques do PSDB. O prefeito dez o discurso em cerca de cinco minutos e depois se despediu de Alckmin. Ele não ficou no evento para acompanhar a palestra. O governador ainda não falou ao público.