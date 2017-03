Risorama apresenta programação da 14ª edição

Com atrações entre as mais disputadas do Festival de Curitiba, o Risorama já tem a grade de programação fechada para a sua 14ª edição. O evento simultâneo à Mostra vai transformar o ParkCultural em “QG do humor” durante os seis dias de apresentações. Entre os convidados, que sobem ao palco entre 29 de março e 03 de abril, estão nomes como Rafael Portugal (Porta dos Fundos), Sérgio Mallandro, Evandro Santo (o Christian Pior) e Rafael Cortez (ex-CQC).

São mais de 30 humoristas, que apresentam esquetes de 13 minutos de humor espontâneo, personagens e improviso. A curadoria do Risorama mais uma vez é do comediante Diogo Portugal, que também vai subir ao palco para quatro apresentações. “Meu ofício é fazer piada e estar sempre atualizado. No Risorama é como se eu estivesse dando uma grande festa na minha casa, que é Curitiba. Aqui recebo grandes amigos e isso inclui o público”, conta.

Como nas noites tradicionais de stand up comedy, o Risorama reproduz o clima dos bares. “A opção, desde o início, foi um modelo original. Montamos um bar cenográfico, que é um grande comedy club. As pessoas já vão predispostas ao riso e o ambiente colabora, porque, além de assistir aos shows, o público pode confraternizar e reunir amigos nas mesas. Se fosse definir o Risorama, diria que é um show de rock de humor”, afirma Diogo Portugal.

Entre os mestres de cerimônia das noites do Risorama de 2017 estão os humoristas Danilo Gentili, Hermes e Renato, Carioca (Pânico) e Marco Luque. As apresentações acontecem do dia 29 de março a 03 de abril, no ParkCultural, “casa” do Risorama desde 2008.

Na noite de abertura do Risorama, na quarta-feira, dia 29/3, apresentam-se Diogo Portugal, Gustavo Mendes, Mhel Marrer, Rafael Portugal e Rodrigo Capella.

Ingressos

A venda dos ingressos será pelo site www.festivaldecuritiba.com.br, pelo aplicativo do Festival (Festival de Curitiba 2017) e na bilheteria oficial do evento, no ParkShoppingBarigüi, com funcionamento das 11h às 23h, de segunda a sexta, no sábado, das 10h às 22h e, aos domingos, das 14h às 20h.

Nesta edição, o cliente tem a opção de não retirar o ingresso impresso na bilheteria: os ingressos comprados pelo site terão um QR Code, que será enviado ao celular do público e usado para a entrada nas peças e demais eventos do Festival.

Os ingressos para os espetáculos da Mostra custam entre R$ 40,00 e R$ 70,00 mais taxa administrativa (inteira). As apresentações que acontecem nas praças são gratuitas. II Curitiba Mostra e alguns eventos de rua também são gratuitos.

Os preços para os trabalhos do Fringe variam de gratuitos a R$ 60,00 (inteira), além da taxa administrativa.

O ingresso do MishMash custa R$ 40 (inteira) mais taxa administrativa.

O preço da entrada do Risorama é R$ 70 (inteira) mais taxa administrativa.

O Gastronomix, este ano, custa R$ 10 mais taxa administrativa.

O Guritiba custa R$50 (inteira) mais taxa administrativa.

As taxas administrativas variam de evento para evento.

Programação

29/3 (quarta-feira)

Diogo Portugal

Gustavo Mendes

Mhel Marrer

Rafael Portugal

Rodrigo Capella

30/3 (quinta-feira)

Dinho Machado

Gustavo Mendes

Marcelo Marrom

Rafael Cortez

Tesão Piá

MC: Hermes e Renato

31/03 (sexta-feira)

Diogo Portugal

Geraldo Magela

Léo Lins

Murilo Couto

Rey Biannchi

Mestre de cerimônia: Danilo Gentili

1/4 (sábado)

Hallorino Jr. (Carmo)

Diogo Portugal

Evandro Santo

Victor Sarro

“Dupla de Dois” (Rominho Braga e Lucas Salles)

Mestre de cerimônia: Marco Luque

2/4 (domingo)

Bem Ludmer

Diogo Portugal

Nil Agra

Rodrigo Marques

WMarcão

03/4 (segunda-feira)

Diogo Portugal

Guri de Uruguaiana

Maurício Meirelles

Miau Carraro

Sérgio Mallandro

Mestre de cerimônia: Márvio Lúcio (Carioca)

Serviço

14ª edição do Risorama

De 29/3 a 3/4

Abertura da casa: 18h30 (de segunda a sábado) e 17h30 (domingo)

ParkCultural (anexo ao Parkshopping Barigui - Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê).