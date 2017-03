(foto: Divulgação)

Anualmente o dia de São Patrício - santo padroeiro da Irlanda - é comemorado em 17 de março em vários países europeus. No Velho Continente a festa dura dias e arrasta multidões pelas ruas, que ficam coloridas com as cores da bandeira irlandesa. No Brasil é cada vez mais comum se deparar com pessoas trajando roupas e acessórios verdes durante a época, mas o Matanza não se importa com a cor, e sim com a diversão e a qualidade do som durante a terceira edição do Matanza Beer Fest, que dessa vez chega em Curitiba, no Vanilla Music Hall, no próximo dia 11 de março. Os ingressos podem ser adquiridos através do link https://goo.gl/nI3Ylm.

“O verde é tradição durante o Saint Patrick’s Day, mas nossos fãs são camisas preta, então acho que a festa terá tons escuros. Vai ser um pandemonium”, brinca Jimmy London, vocalista do Matanza. “O que vale mesmo é a presença da galera que ama nossa música e que quer ‘encher a cara’ de cerveja. A diversão é garantida com a energia característica dos paranaenses. Tem tudo para ser um dia memorável”, completa.

O Matanza Beer Fest Saint Patrick’s Day começa às 16h30 e a entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos. Além do inconfundível e agitado countrycore do Matanza, a festividade terá as bandas Zumbis do Espaço, Mate na Marra e Motorbastards abrindo os trabalhos, com muito barulho. Três estilos de cervejas estarão disponíveis, a Pilsen tradicional (também na versão verde), a IPA com alto teor alcoólico e uma Brown Ale, que é bem carregada de sabor, tem forte presença de lúpulo e um toque de caramelo. Para matar a fome, uma área de food trucks estará à disposição do público, com hambúrgueres artesanais no cardápio, além de opções da culinária japonesa, mexicana e vegana.

SERVIÇO:

Dia: Sábado, 11/03

Horário de abertura da casa: 16h30

Local: Vanilla Music Hall

Tel: (41) 3077-1208 e (41) 9957-0400

Endereço: Rua Mateus Leme, 3.690 – São Lourenço - Curitiba

Classificação etária: 18 anos