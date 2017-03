Peça de dança BIMOBABA realiza sessões gratuitas

(foto: Divulgação)

BIMOBABA é um exercício artístico de um corpo feminista. A peça surgiu das práticas e discussões vivenciadas por Bia Figueiredo, em residências artísticas, desde 2014. Aliada aos estudos de Judith Butler e Jussara Setenta, usa como dispositivo de criação a ideia de performatividade.

Com colaboração de Michelle Moura na construção coreográfica, a peça parte de questões ligadas ao grotesco feminino e da investigação de possiblidades no corpo da artista, relacionadas sobretudo à exploração da saliva e dos pelos. Abrem-se infinitas possibilidades de comunicação com o espectador, afim de aguçar e diluir projeções sobre o corpo feminino.

Além da peça, BIMOBABA se ramifica em diversas ações com o desejo de circular dança em diferentes suportes. Para isso estão programadas 4 ações performativas na rua, com colaboração de Ricardx Nolasco, na Rua Cruz Machado e Camila Jorge, na Rua Saldanha Marinho; lançamento do flipbook “Bimobaba” criado por Jessica Luz, com distribuição gratuita; um texto crítico que desdobra a cena, escrito por Francisco Mallmann e uma oficina intitulada "Imagem e movimento: Faça você mesmo", ministrada por Bia Figueiredo.

Todas as ações processuais e seus desdobramentos estão documentadas no www.bimobaba.tumblr.com.

SERVIÇO:

Bimobaba

Quando: 15 a 19 de março (quarta a sábado 20h e domingo 19h)

Onde: Casa do Damaceno (Rua Treze de Maio, 991 | São Francisco)

Quanto: entrada franca

Duração: 40 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

****Dia 15/03 haverá o lançamento do flipbook "Bimobaba" com distribuição gratuita durante a temporada

Ações performativas na rua:

12 e 19 de abril às 15h.

Rua Saldanha Marinho, ao lado da Catedral de Curitiba

Provocação: Camila Jorge

26 de abril e 3 de Maio às 15h.

Rua Cruz Machado, Praça Santos Dumont

Provocação: Ricardx Nolasco