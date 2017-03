Correios começam a vender chips para celular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Correios começam a vender nesta segunda-feira (6) chips para celular de sua marca própria em 12 agências de São Paulo. O Correios Celular resulta de uma parceria com a EUTV, prestadora de serviço móvel pessoal autorizada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), que será responsável pela infraestrutura, usando a cobertura da TIM. A princípio, serão vendidos apenas chips e recargas de planos pré-pagos. A venda de planos pós-pagos será estudada apenas a partir do segundo ano de operação. O plano inicial pré-pago terá recargas mensais de R$ 30. A expansão do serviço será feita em etapas. Até março, 164 agências dos Correios da região metropolitana de São Paulo venderão os chips. Brasília e Belo Horizonte serão os próximos destinos atendidos, antes de alcançar todos os Estados. No entanto, as 12 mil agências dos Correios no país não oferecerão o serviço até o final deste ano. Embora esteja passando por dificuldades financeiras, os Correios não esperam que o novo projeto tenha um papel significativo na tentativa de sair sair do vermelho. A expectativa de faturamento líquido para os Correios até o final deste ano é de apenas R$ 14 milhões. "Esta não é a solução definitiva para todos os problemas dos Correios. Mas ela vem para agregar. É algo novo", diz Guilherme Campos, presidente da companhia. O plano inicial, que começa a ser vendido nesta segunda-feira, oferece WhatsApp grátis, sem desconto da franquia de internet para envio de mensagens de texto, fotos e voz, além de chamadas de voz durante a validade do plano. Com ele, também será possível navegar sem desconto da franquia de dados em sites do governo federal.