Crítica: No Movimento Psicodália, há de ser tudo da lei

(foto: Adriano Pullga)

Cinco dias longe do caos do ambiente urbano são suficientes para fazer perceber que a vida é muito mais do que banho quente, internet e conforto. Pode até soar loucura que se isolar em uma fazenda, dormindo em uma barraca e sobrevivendo à base de miojo, possa fazer bem à saúde mental. No Psicodália, o contato com a natureza é a grande fonte revigorante da alma. Ficar longe de qualquer tipo de mordomia se torna uma experiência enriquecedora, uma espécie de retiro espiritual regado a boa música e boas companhias.

Não à toa que parte dos seis mil participantes que foram à Fazenda Evaristo durante o carnaval de 2017, já estiveram lá em anos anteriores. É quase um encontro anual de 'malucos' que acontece desde 2010 em Rio Negrinho. Enquanto o Brasil se esquenta para cinco dias de festa ao som de pandeiros e cuícas, a cidade catarinense de 40 mil habitantes se prepara para ser o centro do universo.

O Psicodália surgiu em 2001 com uma proposta bem definida: incentivar e dar espaço às mais variadas formas de artes autorais. Comemorando sua 20ª edição em 2017, o festival deixa de ser apenas um evento de música, e passa a ser o epicentro de um movimento artístico. Por mais que nele se apresentem artistas renomados da música brasileira, as diversas cenas musicais independentes do Brasil se encontram na fazenda.

Porém, a singularidade do festival está justamente naqueles que o fazem acontecer. Público igual ao do Psicodália não será encontrado em lugar e evento algum do país. São pessoas com uma bagagem cultural diferenciada, que sabem apreciar a boa música, independente dela ser nova ou velha. Mas acima de tudo, prezam pela diversidade humana e o respeito mútuo. "Muito obrigado" e "bom dia" são trocados a toda hora entre desconhecidos, seja na fila do banho ou até mesmo ao entrar pelado no lago.

Não importa se você é um boliviano que viajou por dias para chegar na porta do evento para tentar conseguir um ingresso de última hora, ou se você é um cabeludo nórdico que caiu de paraquedas no sul do Brasil sem entender nada de português; no Psicodália, quanto mais maluco você for, mais em casa você vai se sentir. A liberdade faz parte da construção do festival; se desprender das condutas sociais do dia a dia, como se voltasse a ser criança.

Quando a noite chega e o Palco Lunar se ilumina é que tudo entra em sintonia. Logo na primeira noite do festival, foram os gaúchos do Dingo Bells os responsáveis por "abrir as portas da percepção" do público com uma apresentação impecável. Sá & Guarabyra trouxeram o pó da estrada e as canções de viagem em um show envolvente, para se cantar com todo o ar dos pulmões. Já a Casas das Máquinas usou toda a sua potência para levar o público para o ar.

“Peso” é o que não faltou nesse Psicodália. Di Melo, acompanhado do Trombone de Frutas, e Liniker, grande revelação musical de 2016, levaram o soul para a segunda noite do evento, em um verdadeiro encontro de gerações. Ney Matogrosso com o show 'Atento aos Sinais' fez a apresentação mais bem produzida do festival, de deixar todos boquiabertos com sua performance quase extraterrestre. Mas foi Erasmo Carlos quem ferveu pra valer o animado público de Rio Negrinho com uma setlist de músicas revisitando toda sua carreira, em um clima totalmente rock’n roll.

Durante o dia, o Palco do Sol faz a trilha sonora do festival com shows menores, mas mantendo a qualidade. Luiza Lian e sua voz de timbre único fez todo mundo dançar com sua versatilidade musical. Kátia de França, apesar da aparência frágil, mostrou todo o seu poder em uma apresentação surpreendente. Já Francisco el Hombre, uma das grandes revelações da nova música brasileira, fez uma apresentação política sem deixar de lado sua festividade latina.

O Palco do Guerreiros acolhe os energizados pelo clima da madrugada. The Baggios, Tagore e Charlie e os Marretas foram alguns dos grupos que agitaram os “guerreiros” até o nascer do sol, enquanto boa parte do Psicodália dormia em suas barracas. Nesse período, a adrenalina se torna a principal substância no corpo, fazendo com que as pessoas não parem de dançar e permaneçam ativas para quebrar o silêncio matutino gritando o clássico “WAGNER!”.

A festa no Psicodália só chega ao fim na quarta-feira de cinzas, quando os campos da Fazenda Evaristo se esvaziam, e voltam ao seu estado natural de serenidade, onde repousam por vários meses, até o próximo carnaval. Voltar à realidade é a pior parte depois de passar cinco dias em um clima utópico de paz e amor, mas é essa experiência vivida no festival, de ver o mundo de uma forma mais psicodélica, que precisa ser levada para a correria do dia a dia.