RedeTV! pretende lançar séries e minisséries próprias ainda em 2017

FELIPE GIACOMELLI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A RedeTV! pretende criar programas de teledramaturgia ainda em 2017, segundo afirma Marcelo de Carvalho, vice-presidente e sócio da emissora. "Novela não, vamos fazer série e minissérie", diz Carvalho, durante evento na RedeTV. "É o meu sonho de consumo", afirma. Ainda não há data confirmada nem quais atrações serão feitas, mas a ideia da emissora é ter autores e artistas do país, sem a compra de títulos de fora. "Isso faz parte de uma grande mudança que vai ter no Brasil em 2017 na TV aberta", afirma Carvalho. A novidade a que o executivo se refere é a Simba, empresa formada por RedeTV, Record e SBT para negociar melhores acordos comerciais para os canais. Segundo Carvalho, hoje os canais não recebem nada para ter o conteúdo disponibilizado por operadoras da TV paga como NET e Sky. Com o apagão do sinal analógico, marcado para o fim de março em São Paulo, acaba a obrigatoriedade de as emissoras da TV aberta fornecerem seus canais para as operadoras. Assim, elas querem receber pelo conteúdo. Ainda segundo o vice-presidente da RedeTV!, outro ponto que a Simba vai discutir é a publicidade. "Não dá para uma emissora responsável por 34% da audiência levar quase 90% da publicidade", diz. O esperado é que, desses novos acordos, venham os recursos para implementar novidades na programação da RedeTV!.