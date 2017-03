Peugeot compra Opel da GM por 2,2 bilhões de euros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Opel, empresa alemã que projetou a maior parte dos carros Chevrolet que circulam no Brasil, deixou a General Motors. A montadora foi comprada nesta segunda (6) pelo grupo PSA, fabricante de veículos das marcas Peugeot e Citroën, e pelo BNP Paribas, em acordo que avalia a Opel em 2,2 bilhões de euros. A marca Vauxhall também faz parte do negócio. Com a compra da Opel, o grupo francês PSA ultrapassa a Renault e se torna o segundo maior fabricante de veículos da Europa em vendas, com 16% de participação do mercado. A Volkswagen é líder no continente, com uma fatia de 24% do mercado. O grupo PSA diz ter o objetivo de recuperar os negócios da Opel e da marca britânica Vauxhall. A meta de margem operacional será de 2% dentro de três anos e de 6% até 2026. O plano envolve ainda 1,7 bilhão de euros em cortes de custos. A GM receberá 1,32 bilhão de euros pelos negócios industriais da Opel. Do total, 650 milhões de euros serão pagos em dinheiro e 670 milhões em garantias de ações do grupo PSA. Já as operações financeiras da Opel serão compradas em conjunto pelo PSA e pelo BNP Paribas por cerca de 900 milhões de euros. NO BRASIL A Opel projetou a maioria dos veículos da Chevrolet que circulam no Brasil. O primeiro deles foi o Opala, de 1968, batizado de Opel Rekord no mercado da Europa. Nas últimas décadas, a Opel desenvolveu diversos carros de sucesso no mercado nacional, como Chevette, Monza, Corsa, Vectra, Omega e Zafira. Sem obter lucro de 1999, porém, a Opel passou a ser alvo da GM em seus esforços de redução de custos. Nos últimos anos, a GM mudou de estratégia e passou a apostar no design local. Além do Onix, atual líder de vendas do Brasil, veículos como a minivan Spin e os sedãs Cobalt e Prisma foram desenvolvidos no Brasil.