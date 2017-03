Greca propõe “leilão” de dívidas e limitação de gastos da prefeitura

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O prefeito Rafael Greca (PMN) afirmou nesta segunda-feira, 6, que pretende enviar à Câmara Municipal de Curitiba, nos próximos dias, uma lei da responsabilidade fiscal municipal”, com limites para vários tipos de despesa, inclusive os gastos com publicidade. Ele acenou ainda com uma proposta de “leilão” das dívidas da prefeitura com fornecedores pela qual receberiam antes aqueles credores que oferecessem maiores descontos. As declarações foram dadas em visita aos vereadores na retomada dos trabalhos após o feriado de Carnaval.

