Marcelo Oliveira vê Grêmio 'nas cabeças' pelo título da Libertadores

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O campeão da Copa do Brasil de 2016 sempre é um dos favoritos ao título da Copa Libertadores de 2017. Esta é a avaliação de Marcelo Oliveira, lateral esquerdo e um dos líderes do elenco do Grêmio. Segundo o camisa 26, a conquista do ano passado é um exemplo para o time. A taça obtida diante do Atlético-MG é citada como prova da qualidade do grupo. Da capacidade do Grêmio em disputar títulos.

"Eu vejo que a gente está lá em cima, nas cabeças, na disputa. Todo campeonato que você entra é preciso ter esse pensamento, que pode chegar. E aqui ninguém pensa diferente. Já provamos que temos condições de obter conquistas importantes", disse o lateral. O time estreia na quinta-feira, contra o Zamora-VEN, fora de casa. E mesmo com outros sete times brasileiros na disputa, incluindo o turbinado Palmeiras, o Grêmio não se coloca longe dos primeiros lugares na fila pela taça.

"A gente vai entrar para vencer sempre, ainda mais vestindo a camisa do Grêmio. A gente sabe como a torcida é apaixonada pela Libertadores também", comentou Marcelo Oliveira. "Todo mundo muito motivado para a estreia, a gente sabe a importância de jogar e ganhar Libertadores. Ainda mais aqui no Grêmio", afirmou também. Ao lado de Maicon, Marcelo Grohe, Edílson e Douglas, Marcelo Oliveira é um dos líderes do elenco comandado por Renato Gaúcho. "A experiência, liderança, é importante. Isso ajuda muito. São os detalhes que levam a uma boa campanha. Os mais novos tem toda liberdade para falar, conversar. É assim que vamos ajustando as coisas para ter uma boa campanha na Libertadores", opinou.