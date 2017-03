Jovem de 18 anos é preso suspeito de matar pastor evangélico

(foto: Divulgação Polícia Civil)

Um jovem de 18 anos foi preso por investigadores da 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umuarama, na sexta-feira (3), em sua residência na Zona 7. Ele é suspeito pela prática do crime de homicídio que vitimou o pastor evangélico, Augusto Rodolfo Riss, 54 anos, morto a pancadas no dia 15 de fevereiro deste ano, no interior do Bosque do Índio, área central do município.

