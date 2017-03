Ronaldo Fraga e mais três grifes autorais cancelam desfiles na SPFW

PEDRO DINIZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A programação de desfiles da próxima São Paulo Fashion Week ainda não foi divulgada, mas baixas significativas serão sentidas a partir da segunda-feira (13), quando começa a semana de moda paulistana. Os estilistas Ronaldo Fraga, Reinaldo Lourenço, Gloria Coelho e Valdemar Iódice, quatro dos mais importantes e antigos da temporada, não participarão do evento, que apostará em nomes desconhecidos, como a mineira Fabiana Milazzo e a carioca Alessandra Affonso Ferreira, ex-estilista da Isolda e dona da marca Sissa. Segundo a assessoria de Fraga, o desligamento é temporário e justificado por uma viagem ao exterior, agendada antes da divulgação das datas da semana de moda. O estilista viajará a Austin, nos Estados Unidos, como convidado do festival SXSW. Lodo depois, segue para Israel, onde passará um mês imerso em pesquisas para "um novo projeto". Reinaldo e Gloria, por sua vez, dizem que não se adequaram ainda ao esquema "see now, buy now" proposto pelo evento, e cancelaram os desfiles. Novo modelo de venda, importado do hemisfério norte, o "veja agora, compre agora" consiste em vender roupas automaticamente após os desfiles, sem a habitual espera de seis meses entre as apresentações e a comercialização. O esquema de vendas "veja agora, compre agora" está mexendo com todos os processos de produção das marcas brasileiras, que têm de adiantar o relógio da fábrica para produzir e apresentar as roupas para os varejistas colocarem as peças no mercado assim que o desfile é apresentado. Foi esse o motivo da ausência de Valdemar Iódice, dono da grife que leva o seu sobrenome. "A coleção que desfilei em outubro já era a de inverno, enquanto muitas marcas apresentaram o verão. Na próxima temporada, entre julho e agosto, eu já apresento o verão de 2018, que estou desenvolvendo agora. Só assim [cancelando o desfile desta temporada] me adequaria a esse novo modelo de venda", disse Iódice. A falta de nomes importantes empacou o fechamento da programação, que deveria ser liberada ainda nesta segunda-feira (6). A carioca Reserva, que desfilava no Fashion Rio, será um dos destaques da programação, ao lado de Ellus, Osklen, Pat Bo, Apartamento 03 e João Pimenta.