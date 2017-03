Abordagens ao transporte intermunicipal têm aumento de 40%

(foto: Divulgação DER)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou nesta segunda-feira (06) o resultado das fiscalizações do transporte intermunicipal de passageiros durante o Verão Paraná 2017. As abordagens feitas para coibir empresas que operam de forma ilegal cresceram 40% em relação ao anterior. Foram 3.677 veículos vistoriados, dos quais 339 apresentaram irregularidades na documentação ou na prestação dos serviços.



Comparado ao mesmo período de 2016, o número de notificações aos proprietários mais que dobrou – foram 308 notificações emitidas, um aumento de 110%. Em relação aos veículos retirados de circulação por comprometer direta ou indiretamente a segurança dos transportados, houve uma redução de 45% no total.



A gerente de Fiscalização do DER, Maria Elizabete Bozza, destacou os resultados do Verão Paraná. “Nós tivemos um crescimento significativo no número de abordagens e de notificações neste ano. As principais ocorrências referem-se a problemas na documentação dos prestadores de serviços” afirma.



Em todo o Paraná, 30 agentes de diferentes regiões foram deslocados para reforçar a operação no litoral paranaense. As inspeções ocorreram diariamente na PR-412 (Guaratuba), PR-410 (Graciosa), PR-508 (Alexandra-Matinhos) e PR-407 (Pontal do Paraná).



“Durante o verão as ações ficam mais concentradas no Litoral devido ao crescimento significativo no fluxo de veículos nestas rodovias. As fiscalizações são medidas preventivas que visam garantir a segurança do usuário e também combater os transportes clandestinos nas rodovias do Paraná”, acrescenta a gerente.



Com o término da temporada, o cronograma de fiscalizações volta a ser feito de modo igualitário e regular nos terminais rodoviários e postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em todo o Estado.



FISCALIZAÇÃO – Nas abordagens são verificados a documentação do veículo, lista de passageiros, licença, cinto de segurança, equipamentos obrigatórios e a comprovação de inspeção mecânica anual. Também são consultados o registro da empresa, autorização e seguro de viagem, assim como rotas e cumprimento de horários.



Em casos graves ou de reincidências, as penalidades podem incluir a apreensão do veículo. As multas variam de R$ 474,85 a R$ 4.478,50.



CONSULTAS – O DER/PR orienta os usuários que antes de contratarem uma viagem de turismo verifiquem se a empresa possui registrou regularizado para a prestação dos serviços. A consulta pode ser feita online no link www.der.pr.gov.br/consulta_empresas.php ou por telefone por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) - 0800-410-158. O canal também pode ser utilizado para fazer sugestões e denúncias relativas aos transportes intermunicipais.