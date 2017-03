Divisão da casa em duas antecede paredão no BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paredão do "BBB" (Globo) desta semana será, mais uma vez, triplo. Marinalva, Pedro e Emilly disputam a preferência do público. O mais votado deixa o reality na próxima terça (7). O anjo Roberta entregou o colar da imunidade à Ieda. Como consequência do Big Fone, ela ainda mandou Marinalva à berlinda. O líder Ilmar indicou Pedro. Com 6 votos da casa, Emilly completou o trio de emparedados. MUDANÇAS O programa da noite desta segunda (6) marca uma nova etapa da competição. A casa será separada em dois ambientes e os participantes divididos em equipes. A mudança teve início no sábado, quando o líder Ilmar atendeu a chamada do Big Fone e teve que presentear, às cegas, dois "brothers": um com uma pulseira branca e outro com uma vermelha. Ele supôs que a branca significasse imunidade, enquanto a outra seria uma indicação ao paredão --daí a decisão de tê-la dado à adversária Roberta. A Marcos ele entregou a pulseira branca. Não poderia estar mais enganado. Roberta acabou ganhando o poder de indicar alguém à berlinda, já o médico recebeu um card para que seu voto na dinâmica desta segunda (6) valha por dois. Na brincadeira que ainda irá ao ar, eles terão que votar na pessoa que deveria sair imediatamente do reality. Aquele que receber o maior número de indicações irá habitar a nova parte da casa e levará com ele quatro companheiros.