Alto Juvevê Gastronomia é adiada para o fim do mês

06/03/17 às 16:46 Da redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Devido a mudança da gestão pública e novas diretrizes da prefeitura de Curitiba, o evento Alto Juvevê Gastronomia terá mais uma vez sua data alterada.

"Até a última semana o evento estava confirmado para este fim de semana 11 e 12 de março, porém nesta segunda-feira (6) fomos comunicados do pedido de mudança de data da feira por dois motivos", diz nota da organização.

O primeiro motivo seria o processo interno de liberação do evento irá demorar mais tempo do que se previa e a segunda para que a mudança de data faça parte da agenda de eventos de comemoração do aniversário de Curitiba.

A feira Alto Juvevê está confirmada para as datas de 25 e 26 de março, na Praça Eppinghauss das 11h às 20h.