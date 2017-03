(foto: Divulgação)

O Shopping Crystal é o ponto de vendas oficial dos ingressos para a apresentação única do cantor Ed Sheeran em Curitiba. Instalada no piso L2, a bilheteria não cobra taxas de conveniência, e a pré-venda acontece a partir do dia 7 de março (terça-feira), com vendas abertas ao público em geral no dia 10 de março (sexta-feira).

Um dos maiores fenômenos internacionais da música pop da atualidade, Ed Sheeran se apresenta em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, no dia 23 de maio. O britânico vem ao Brasil para divulgar sucessos do seu mais novo álbum, Divide, que já bateu recordes no Spotify, sistema de compartilhamento de músicas. O mais importante aplicativo de streaming do mundo informou que o álbum de Sheeran foi reproduzido 57 milhões de vezes na sexta-feira (3), dia em que foi disponibilizado na rede.

Têm prioridade na compra os clientes Banco do Brasil e Ourocard, além de desconto de 50% (não cumulativo)* limitado a 10% da capacidade por setor e a 4 ingressos por cliente, inclusive para resgates de ingressos na plataforma Livelo. Contam com parcelamento exclusivo clientes com cartões de bandeiras Elo, Visa, Mastercard e Amex.

A bilheteria exclusiva do Livepass fica no Piso L2 do Shopping Crystal, na Rua Comendador Araújo (nº 731), no bairro Batel, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h. Mais informações no site www.shoppingcrystal.com.br.