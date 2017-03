Adversário do Atlético vive má fase, mas conta com “estrelas”

O argentino Buonanotte (foto: Divulgação/Cruzados.cl)

O Universidad Católica, adversário do Atlético Paranaense nesta terça-feira (dia 7), na Arena da Baixada, faz uma fraca temporada em 2017. O time vem de quatro derrotas consecutivas, todas pelo campeonato chileno: Everton (2 a 1), Santiago Wanderers (3 a 0), Unión Española (3 a 2) e Colo-Colo (2 a 0). Nas cinco rodadas da competição nacional, só conseguiu uma vitória. Está em penúltimo lugar.

Apesar da má fase, o elenco do clube chileno conta com algumas “estrelas”. Uma delas é o meia argentino Diego Buonanotte, 28 anos. Foi campeão olímpico de 2008, com Aguero e Messi. Passou por Málaga e Granada, da Espanha. Foi titular do River Plate de 2007 a 2010, com 26 gols em 120 jogos.

Outro conhecido é o meia argentino Kalinski, 29 anos, que foi campeão da Libertadores pelo San Lorenzo, em 2014. Ele ficou cinco anos no clube argentino, quase sempre como titular.

Veja um resumo sobre os principais jogadores da Universidad Católica:

Toselli (goleiro)

28 anos, chileno

9 jogos pela seleção

Parot (zagueiro e lateral-esquerdo)

27 anos, chileno

Jogou o Sul-Americano Sub-20 de 2009

Maripan (zagueiro)

22 anos, chileno

2 jogos pela seleção

Kuscevic (zagueiro)

19 anos, chileno

Jogou no sub-20 do Real Madrid

Magnasco (lateral-direito)

24 anos, chileno

Jogou no Groningen, da Holanda, por dois anos

Fuentes (volante)

23 anos, chileno

Foi titular do Chile no Mundial e no Sul-Americano sub-20 pelo Chile

Buonanotte (meia)

28 anos, argentino

Titular do River Plate de 2007 a 2010, com 26 gols em 120 jogos

Campeão olímpico em 2008

Kalinski (meia)

29 anos, argentino

campeão da Libertadores pelo San Lorenzo, em 2014. cinco anos no clube argentino

Ricardo Noir (atacante)

30 anos, argentino

Revelado na base do Boca Juniors

Destaque do Racing no último argentino (3 gols e 3 assistências em 10 jogos)

Santiago Silva (atacante)

36 anos, uruguaio

Fez 7 gols em 14 jogos pelo Banfield no último campeonato argentino

Disputou os 5 jogos de 2017 pela Universidad e ainda não marcou gols

Jogou em 2011 e 2012 no Boca Juniors

Roberto Gutierrez (atacante)

33 anos, chileno

2 gols em 4 jogos pela seleção chilena

Fuenzalida (ponta-direita ou lateral-direito)

32 anos, chileno

Fez 40 jogos e 3 gols pela seleção chilena

Marcou 2 gols em 6 jogos na Copa América 2016

Jogou pelo Boca Juniors em 2015



O técnico da equipe é o chileno Mario Salas, 49 anos, que começou a carreira de treinador profissional em 2010. Foi bicampeão nacional com a Universidad Católica (2015/16 e 2016/17).

A Universidad Católica é um dos três maiores clubes do Chile, junto com Colo-Colo e de Universidad de Chile. O time de futebol surgiu em 1910, dentro da Universidade Católica de Santiago. O clube profissional foi fundado em 1937. Desde então, conquistou 12 títulos da primeira divisão nacional.

Na Libertadores, a Universidad Católica foi vice-campeã em 1993. Já chegou quatro vezes às semifinais (1962, 1966, 1969 e 1984).

Para o jogo desta terça-feira, em Curitiba, o time só não terá o lateral Espinoza, lesionado.