Índices elevam Sanepar a uma das melhores empresas do País

(foto: AEN)

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está entre as melhores empresas do setor no País, apresentando índices muito acima da média nacional em atendimento com água tratada e com o serviço de coleta e de tratamento de esgoto.



Graças a estes índices e a um investimento pesado na ampliação e na melhoria dos sistemas - R$ 4 bilhões nos últimos seis anos, a companhia se consolida no mercado e afasta a possibilidade de privatização. “A preocupação do governo do Estado é proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população paranaense”, afirmou o presidente da companhia, Mounir Chaowiche.



A Sanepar atende atualmente com água tratada 100% da população urbana de 345 municípios do Paraná e de Porto União, em Santa Catarina. A empresa trata 77% do esgoto doméstico. Conforme dados do Sistema Nacional do Saneamento (SNIS), a média nacional está em 42%.



TRATA BRASIL - O crescimento da companhia é atestado pelo Ranking do Saneamento, divulgado anualmente pelo Instituto Trata Brasil. O mais recente foi dia 20 de fevereiro de 2017. Curitiba, pelo quinto ano consecutivo, ficou em primeiro lugar entre as capitais brasileiras e outras quatro cidades paranaenses estão entre as dez com melhor saneamento do Brasil. Também aparecem bem posicionadas no ranking as cidades de Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais.



Há uma diferença de resultados quando se considera todos os municípios do Paraná e quando se fala nos números da Sanepar, justamente porque a companhia de saneamento atende 345 municípios das 399 cidades paranaenses.



“Nossos números são mais elevados e demonstram que estamos no caminho certo. A companhia quer atender a demanda da população, e, depois de ter alcançado a universalização do atendimento com água tratada, busca agora ampliar o atendimento com serviços de coleta e tratamento de esgoto, que elevarão as condições de saneamento do Paraná para o mesmo patamar dos países mais desenvolvidos”, garante Mounir Chaowiche.