Polícia indicia quatro por acidente com carro alegórico no Carnaval do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil indiciou quatro pessoas pelo acidente com um carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti, durante o desfile do Grupo Especial do Carnaval do Rio. O acidente aconteceu no dia 26, primeira noite de desfiles na Sapucaí, e deixou mais de 20 pessoas feridas. Foram indiciados o motorista do carro, Francisco de Assis, o engenheiro da escola, Edson Gaspar e os diretores de Carnaval, Leandro Azevedo, e de alegorias, Jaime Benevides. Eles responderão por imperícia, imprudência e negligência. O motorista também foi indiciado por lesão corporal culposa. O condutor, que era orientado por cinco pessoas que estavam do lado de fora do carro alegórico, perdeu o controle da direção no sambódromo e bateu nas grades que separam a arquibancada da pista. Peritos observaram que ele tinha a visão bloqueada pelas alegorias. Assis pediu desculpas às vítimas do acidente. A Polícia Civil também investiga o desabamento de parte de um carro alegórico da Unidos da Tijuca. O acidente provocou a queda de bailarinos que estavam a seis metros de altura e deixou dez pessoas feridas. De acordo com a delegada Aparecida Mallet, responsável pela investigação do caso, os peritos constataram que houve uma falha na parte hidráulica do veículo, que dá sustentação ao carro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que dois feridos no desabamento do carro alegórico da Unidos da Tijuca continuam internados, mas fora de perigo. O presidente da escola, Fernando Horta, e o responsável pela empresa que fazia a manutenção das alegorias, Mildemberg Batista, foram ouvidos nesta segunda-feira.