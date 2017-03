O goleiro Léo: ele atuou em nove dos dez jogos do Paraná em 2017 (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Paraná Clube, Wagner Lopes, avisou que o rodízio de jogadores está com os dias contados. Desde o início do ano, ele vinha utilizando duas escalações diferentes por semana: uma equipe no meio de semana e outra no fim de semana.

O Paraná já disputou dez jogos no ano. Nesse período, o treinador utilizou todos os jogadores do elenco. Só não entraram em campo o atacante Rafael Furtado e os volantes Gabriel Furtado e Diego Canuto.

Além de poder observar todo o elenco, o técnico Wagner Lopes evitou problemas de desgate físico excessivo com o rodízio. “Traçamos uma maneira de trabalho e a partir de agora, a partir do jogo com o Bahia vamos começar a repetir escalaçõies. Vamos encorpar isso. Agora vamos forçar o corpo a se habituar a três dias de recuperação para o próximo jogo. A ideia, depois da Copa do Brasil, é começar a dar sequência”, declarou o treinador, em entrevista coletiva no domingo, após a vitória sobre o Rio Branco.

Na mesma entrevista, o técnico afirmou que pretendia ter colocado Canuto e os irmãos Furtado no segundo tempo do jogo com o Rio Branco. No entanto, a expulsão do atacante Bentacourt obrigou o treinador a mudar de planos. “Queríamos ter dado oportunidade para eles”, lamentou.

O jogo com o Bahia, pela segunda fase da Copa do Brasil, será nesta quarta-feira (dia 8) às 19h30, na Vila Capanema.