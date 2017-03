Prefeito gay se casa com empresário em Lins

KAIO ESTEVES ARAÇATUBA, SP (FOLHAPRESS) - Reeleito para governar Lins (SP) nos próximos quatro anos, o prefeito Edgar de Souza (PSDB), 38, casou-se no final de semana com o empresário Alexsandro Luciano Trindade, 35, com quem mantinha relação estável há 13 anos. A cerimônia no último sábado (4), que teve quase 300 convidados entre amigos e familiares, contou com a presença de um ministro anglicano, uma ministra católica, uma espírita kardecista e um pai de santo. Católico, o prefeito disse que sonhava em casar-se na igreja, mas, como a religião não aceita cerimônias homossexuais, fez o casamento em um salão de festas da cidade. "Algumas pessoas podem achar que é pecado, mas nós não achamos. Pecado é algo muito pessoal. O casamento foi muito mais por uma afirmação do nosso direito. Muita gente lutou para que isso fosse possível e não vamos abrir mão", disse o prefeito. Na política há 17 anos, Souza chegou à prefeitura da cidade em 2012, numa campanha em que recebeu ataques devido à sua orientação sexual. Um concorrente disse que a prefeitura se transformaria em uma boate gay se ele fosse eleito. "Sempre enfrentamos essa questão com altivez, muito seguro do que fizemos. Não temos vergonha do que somos. O efeito foi contrário e vencemos com larga diferença. Os linenses me apoiaram", afirmou. Com a repercussão do seu casamento, o prefeito disse que, em dois dias, já recebeu dezenas de mensagens de carinho na internet. Segundo ele, muitos homossexuais o procuraram para elogiar a sua coragem. "O casamento, em si, é uma consequência. Não foi planejado para ter essa repercussão, mas acaba tendo e a gente achou isso positivo para encorajar os outros. As mensagens que tenho recebido de carinho e amor são impagáveis." No fim de semana, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) esteve na cidade para participar de um evento e aproveitou para cumprimentar os noivos. "O PSDB sempre apoiou a causa LGBT, desde André Franco Motoro. O que houve foi que muita gente se travestiu de PSDB para praticar o antipetismo, mas a nossa pauta da social democracia vai além disso e pede o direito igualitário a todos. Sempre fui muito bem tratado dentro do partido", afirmou o prefeito. OFFICE BOY Souza conheceu Trindade aos 17 anos, quando foi trabalhar na prefeitura como office boy. "Como a gente fazia parte de um programa de ingressão de jovens no mercado de trabalho, eu comecei trabalhando na prefeitura de office boy, mas tinha que sair do cargo aos 17 anos. Quando completei 17, ele entrou no meu lugar. A princípio nos odiamos, mas depois fomos nos aproximando e deu certo", disse. O casal conversa sobre a possibilidade de adotar uma criança futuramente. A irmã de Trindade morou com os dois por anos com os dois filhos. Depois, casou-se e preferiu sair da casa. O prefeito afirmou que está com "síndrome do ninho vazio". "A gente ficou sentido porque estávamos acostumados com a crianças e começamos a falar nisso. O Alex é um pouco fechado, mas eu quero muito", disse. Sobre o casamento, disse que os dois estão na melhor fase do relacionamento. "Nos apaixonamos, tivemos altos e baixos, mas estamos na melhor fase das nossas vidas, graças a Deus."