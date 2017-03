Dois tremores de terra atingem cidade noroeste do Ceará

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A população do município de Santana do Acaraú, no noroeste do Ceará, a 270 quilômetros de Fortaleza, foi surpreendida neste domingo (5) por tremores de terra que atingiram distritos da zona rural e a zona urbana da cidade. De acordo com o LabSis/UFRN (Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), foram registrados dois abalos sísmicos: o primeiro às 5h46 da manhã, de magnitude estimada em 2.7 na escala Richter, e o segundo às 8h43, de 1.8.

As informações são da Agência Brasil. “Eu estava deitado quando senti a terra tremer e as telhas balançarem. Antes do tremor, deu um estrondo bem forte”, relatou o estudante Carlos Bruno da Costa, 22, morador da comunidade de Paus Brancos. Segundo ele, outro abalo ocorreu nesta segunda-feira (6) pela manhã, mas menos intenso. O LabSis ainda não tem informações precisas sobre o epicentro dos tremores, pois as informações preliminares foram coletadas de estações sismográficas distantes de Santana do Acaraú. As estações de Sobral e Morrinhos, mais próximas de onde houve os abalos, não estavam acessíveis via internet e devem ser consultadas na noite desta segunda.

Segundo o técnico em sismologia do LabSis/UFRN, Eduardo de Menezes, abalos sísmicos nessa região do Ceará não são raros e se devem a falhas geológicas presentes no território. “Anos atrás ocorreu uma série de tremores nessa ordem de grandeza. É uma área sísmica ativa.” Os tremores de terra que ocorrem no Brasil, conforme ele, acontecem por conta de esforços no interior da Terra, quando a deformação da rocha, devido ao calor, provoca abalos. Em 2008, o noroeste cearense registrou cerca de 100 tremores, alcançando até 3.9 na escala Richter. Os abalos provocaram rachaduras nas casas e diversas pessoas precisaram ir para abrigos.