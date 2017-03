Receita Federal recebeu pouco mais de 50 mil declarações no Paraná

(foto: Divulgação )

Até esta segunda-feira,6, a Receita Federal havia recebido 50. 635 declarações das 1.800.000 esperadas no Paraná. Os números foram fornecidos pelo sistema de Imposto de Renda da Receita Federal à 17 horas. Em Santa Catarina foram recebidas 41.553 declarações, de um total esperado de 1.200.000 declarações

No Brasil, até as 17 horas, 1.054.321 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita. De acordo com o supervisor nacional do IR, auditor-fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 28,3 milhões de contribuintes entreguem a declaração. O prazo de entrega da declaração vai até 28 de abril.

Neste ano o programa Receitanet foi incorporado ao PGD IRPF 2017, não sendo mais necessária a sua instalação em separado.