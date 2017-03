Atlético tem um desfalque e três dúvidas para jogo na Arena

Paulo André: zagueiro é dúvida para o jogo desta terça-feira (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense tem um desfalque e três dúvidas para a partida desta terça-feira (dia 7) às 21 horas, contra o Universidad Católica, na Arena da Baixada, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A baixa confirmada é o centroavante Grafite, suspenso por cartões amarelos.

O substituto imediato de Grafite seria o recém-contratado Eduardo da Silva. No entanto, o jogador ainda está sem condições de jogo, segundo o técnico Paulo Autuori. “Não, nenhuma chance”, descartou o treinador. Com isso, a tendência é que Pablo, que vem atuando como meia-atacante, passe a jogar como centroavante. Essa mudança abriria espaço no meio-campo para a entrada de Felipe Gedoz.

As dúvidas são o zagueiro Paulo André, o volante Lucho González e o meia Nikão. Todos tiveram lesões leves nos últimos dias. “Vamos fazer um treino agora, um treino para o jogo, de estratégia, e vamos definir isso. Temos algumas situações a serem vistas, no caso do Lucho, Paulo André e do Nikão. Foram jogadores que não treinaram algum período da semana. Eles voltaram nesses útlimos dias. Vamos ver como eles reagem aos treinos”, disse Autuori. “Vou aguardar essa posição dos médicos antes do treino”, declarou.

O reserva imediato de Paulo André é Wanderson. Uma opção para o lugar de Nikão é João Pedro. Caso Lucho não jogue, Rossetto entra no time titular.

ATLÉTICO-PR x UNIVERSIDAD CATÓLICA

Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Lucho González, Nikão, Carlos Alberto e Felipe Gedoz; Pablo. Técnico: Autuori

Universidad: Toselli; Lanaro, Maripán e Parot; Fuenzalida, Fuentes, Lobos, Kalinsli e Cordero; Buonanotte e Santiago Silva. Técnico: Mario Salas

Árbitro: Ulises Mereles (PAR)

Local: Arena, terça-feira às 21 horas